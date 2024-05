UKISS de retour le mois prochain

UKISS, qui a fait ses débuts en 2008 avec « New Generation », va revenir sur scène avec un nouvel album en juin. En effet, le groupe masculin de la deuxième génération de k-pop va non seulement sortir un nouvel EP, mais aussi organiser son premier fan concert « First Memories ». Il va ensuite s’envoler pour le Japon pour y donner un concert en juillet.





UKISS, composé de cinq membres, a célébré en juin 2023 le quinzième anniversaire de ses débuts. A cette occasion, il avait sorti « Play List » composé de cinq morceaux de genres très différents. Et ça, pour le plus grand bonheur de sa communauté de fans surnommée « Kiss Me ». Avant la sortie officielle de son nouvel EP, le boys band va dévoiler le 29 mai « Morse Code ».