Forbes : IVE dans la liste des « 30 personnalités de moins de 30 ans les plus influentes d'Asie »

Le magazine économique Forbes sélectionne chaque année 30 jeunes leaders de moins de 30 ans dans dix domaines différents dont la finance, l’art et le sport, dans 22 pays de la région Asie-Pacifique. Et le groupe d’idoles féminin IVE a été inclus dans la liste des « 30 personnalités de moins de 30 ans les plus influentes d'Asie » dans la catégorie « Divertissement et sports ».





Selon la liste publiée la semaine dernière sur le site de cette revue, IVE est le seul artiste de k-pop à y figurer. Forbes a présenté le sextuor comme l’un des groupes féminins les plus populaires sur le marché très concurrentiel de la k-pop. Il a ajouté que la chanson de ses débuts, intitulée « Eleven », a dépassé les 220 millions de vues sur YouTube.





Ce groupe a été formé en 2021 avec six membres. Dès ses débuts, il a gagné en popularité, et est estimé pour avoir un potentiel de croissance illimité.