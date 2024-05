TRENDZ revient sur scène le mois prochain

TRENDZ, qui s’est produit très récemment à la KCON JAPAN 2024, a profité de l’occasion pour confirmer l’information d’un comeback imminent et ses débuts dans les bacs de l’archipel.





Les sept garçons vont ainsi présenter leur nouvel album le 12 juin, soit près de neuf mois après « STILL ON MY WAY » sorti en septembre 2023. TRENDZ s’envolera ensuite pour le Japon pour y faire ses débuts officiels le 31 juillet. Sachez que la version japonaise de « MY WAY » a été déjà dévoilée à l’occasion du grand festival de k-pop qui s’est tenu du 10 au 12 mai dernier.





Pour rappel, le boys band a débuté en mai 2022 avec sept garçons, et a même remporté le prix du Focus dans la catégorie des chanteurs aux 2022 Asia Artist Awards.