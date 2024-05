Espée : la justice, l’art, Chateaubriand ou rien (1)

Ici, en Corée, pour parler d’un « bon vivant » on dit souvent que c’est « une personne qui peut vivre sans loi ». Le maître Hong Seung-pyo, vous allez le voir, fait partie de cette catégorie, mais lui, il ne peut vivre sans loi, car c’est un homme de droit.





A préciser que notre invité est sud-Coréen. Ce trentenaire francophone a fait la plupart de ses études en France et il est devenu avocat au Luxembourg. Un parcours à la fois brillant et original qui va intéresser pas mal de jeunes auditeurs de KBS WORLD qui souhaitent mener une carrière à l’internationale.





ⓒHong Seung-pyo

La longueur de cette rubrique étant limitée, nous avons dû couper notre entretien en deux volets. Dans le premier, Espée – c’est ainsi qu’on l’appelle – nous parle de son enfance et adolescence dans l’Hexagone ainsi que son service militaire au pays du Matin clair.





ⓒKBS WORLD Radio

Dans le second, qui sera diffusé en juin, nous allons retourner au début de sa carrière en tant qu’avocat et tenterons de connaître davantage sur sa vie de professeur et de lawyter qu’il mène en parallèle. Ce n’est pas tout. Langue, culture et identité seront aussi au menu de nos discussions. Restez à l’écoute...