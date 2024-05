Son Seok-gu joue dans un court métrage de 13 min

Un film qui dure à peine une dizaine de minutes va bientôt sortir dans les cinémas CGV.





Il s’agit de « Night Fishing », un thriller réalisé par Moon Byoung-gon. Il raconte l’histoire d’un incident mystérieux qui survient une nuit dans une station de recharge de voitures électriques. La durée de cette production est d’exactement 12 minutes et 59 secondes. Le prix d’un ticket est de 1 000 wons, soit près de 70 centimes d’euro.





Qu’est ce qui la distingue des autres ? Elle est réalisée uniquement à partir de vues de caméras embarquées à l’avant, à l'arrière et à gauche d’une voiture ! Pour information, Moon a déjà reçu une Palme d’or pour un court métrage à Cannes. C’était lors de sa 66e édition, en 2013, avec « Safe ».





C’est Son Seok-gu qui incarne le rôle principal de cette nouvelle œuvre. Acteur qui a d’ailleurs marqué de son empreinte de nombreux films et séries télévisées tels que « The Roundup » et « My Liberation Notes ».





Pour les curieux, « Night Fishing » sera dévoilé dans 15 cinémas entre le 14 et le 16 juin, et entre le 21 et le 23.