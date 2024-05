La gastronomie coréenne, une cuisine variée

Le riz est l’ingrédient de base dans la gastronomie coréenne, mais les nouilles, préparées à base de farine, sont devenues un incontournable, à la différence qu’elles sont servies ici le plus souvent dans un bouillon. Elles peuvent être chaudes, froides, et relevées ou non selon les goûts et les saisons. En Corée, le plat principal, individuel ou commun, est servi avec toutes sortes de petits plats d’accompagnements, les banchan, sans oublier plusieurs sortes de kimchi. En été, pour combattre les grosses chaleurs, on peut manger des plats très relevés ou le samgyetang aux vertus énergisantes, poulet entier farci de différents ingrédients ayant des effets médicinaux et cuit dans un ragoût chaud. Pour les gourmands de viande, le bœuf et le porc sont très appréciés, particulièrement quand ils sont grillés au barbecue. Et les végétariens ne sont pas en reste avec des plats de pâtes, de tofu, de galettes aux légumes et le fameux bibimbap, bien sûr. Certains desserts se distinguent avec la présence de haricot rouge qui apporte toute sa couleur et sa saveur, et les indémodables gâteaux à pâte de riz, les tteoks.