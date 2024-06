XIA Jun-su va faire un comeback le 12 juin

ⓒ PALMTREE ISLAND

Jun-su va revenir sur scène en tant que vocaliste, et s’apprête à sortir un nouveau single dans l’espoir de transmettre un message d’encouragement à la jeunesse.





Le chanteur a débuté en 2004 au sein du boys band TVXQ sous le label SM Entertainment. Il célèbre cette année le 21e anniversaire de ses débuts. Et c’est à cette occasion qu’un nouveau projet musical va être dévoilé le 12 juin.





Après avoir terminé avec succès son concert de fin d’année 2023, le musicien a organisé les 27 et 28 avril derniers « XIA 2024 ENCORE CONCERT Chapter 1 : Recreation ». Pour rappel, XIA mène sa carrière d’acteur de comédie musicale depuis 2010. Aujourd’hui, il est l’un des artistes les plus connus dans le domaine. Peu après la sortie de son nouveau single, il prendra part au Seoul Park Music Festival qui se tiendra les 29 et 30 juin au parc olympique.