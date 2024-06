RIIZE va sortir le 17 juin Boom Boom Bass

ⓒ SM Entertainment

RIIZE va sortir le 17 juin son premier mini-album « RIIZING » qui va contenir un total de huit morceaux, dont le titre phare « Boom Boom Bass ». Le dernier boys band du label SM Entertainment a donné le coup d’envoi les 4 et 5 mai de son premier fan concert baptisé « RIIZING DAY » dans la capitale sud-coréenne. Puis, le 17 mai, il a participé à l’un des plus grands festivals de musique populaire mexicain, « Tecate Emblema ».





Pour rappel, RIIZE a fait ses débuts le 4 septembre 2023 avec le single « Get A Guitar » dont la prévente avait dépassé les l,3 million d’exemplaires. Récemment, le boys band a terminé avec succès les 11 et 12 mai son fan concert à Tokyo, faisant déplacer plus de 24 000 spectateurs japonais. Il a interprété ses hits dont la version japonaise de « Love 119 ».