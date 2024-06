DAY6 est de retour pour rencontrer ses fans. Il s’agit de leur troisième rendez-vous officiel. Intitulé « I Need My Day », le spectacle aura lieu du 21 au 23 juin au stade de Jamsil dans la capitale sud-coréenne, soit cinq ans après « You Made My Day Ep.2 Scentographer ».





Pour rappel, DAY6 ayant débuté en septembre 2015 sous le label JYP Entertainment, a sorti le 18 mars son huitième EP baptisé « Fourever » composé de sept morceaux dont le titre phare « Welcome to the Show ».