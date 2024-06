Sommet Corée-Afrique (1) : rapprocher le monde grâce au tourisme, c’est possible

Le sommet Corée-Afrique 2024 s’est tenu les 4 et 5 juin à Séoul. A cette occasion, de nombreux événements ont été organisés ici et là en Corée du Sud. A commencer par le Forum du Tourisme Corée-Afrique qui s’est déroulé, lundi, à l’Hôtel Four Seasons. « Invité du mercredi » a fait le déplacement dans cet hôtel situé au centre de la capitale pour rencontrer la directrice régionale de l’ONU-Tourisme pour l’Afrique.





Au micro de Oh Ha-young, Elcia Grandcourt a présenté les sujets à l’ordre du jour ainsi que de ses attentes non seulement à l’issue des débats mais aussi pour l’ensemble de ce sommet inédit entre le pays du Matin clair et les nations africaines.





Notre nouvelle invitée du mercredi a également parlé de ses impressions sur la Corée du Sud, ses infrastructures de tourisme ultra-modernes et efficaces, sa cuisine savoureuse ainsi que son peuple chaleureux... qu’elle découvre pour la toute première fois !