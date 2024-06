Le sommet Corée-Afrique 2024 s’est achevé hier, mais sur les ondes de KBS WORLD Radio, il nous reste encore des personnalités à vous présenter. Ce soir dans « Séoul au jour le jour », nous recevons Eleonore Bassop, une journaliste française d’origine camerounaise, qui comme beaucoup d’autres journalistes étrangers se sont rendus ici pour couvrir ce rendez-vous inédit.





Notre consoeur nous parle non seulement de son projet de reportage en rapport avec le sommet, qui va rapprocher le pays du Matin clair et les nations africaines, mais aussi de ses vacances qui l’emmèneront entre autres à Gangneung et Busan. Rencontre !