Les héros d’hier et d’aujourd’hui

Le 6 juin 2024, deux anniversaires sont fêtés, l’un en France avec la célébration du 80e anniversaire du débarquement des troupes alliées en Normandie. Et, en Corée, celle du 69e anniversaire de la commémoration de tous ceux qui sont morts pour le pays et pendant la guerre de Corée. C’est en plein cœur de la capitale, dans le cimetière national, qu’un hommage officiel est rendu pour leur sacrifice : le sacrifice de ces héros d’hier. À Busan, au cimetière du mémorial des Nations unies, sont honorés les soldats de 22 pays qui ont donné leur vie pour combattre le Nord pendant la guerre de Corée.





Les héros d’aujourd’hui ne sont pas si différents des héros d’hier. Ils ont la force de faire face à l’adversité, ils sont courageux, ont le sens du sacrifice et placent l’autre avant soi. Ils peuvent être de grands noms de l’Histoire, des personnages fantastiques ou des sportifs reconnus. Mais ils peuvent aussi ête, plus simplement, des personnes ordinaires qui donnent sans compter. Les pompiers, les policiers ou les soignants par exemple, font partie des héros modernes, pour leur altruisme et leur sacrifice pour le bien-être de la société.