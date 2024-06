ⓒ ABYSS COMPANY

Sunmi va revenir sur scène avec son nouveau single numérique « Balloon in Love » qui sera dévoilé le 13 juin. Sur l’affiche postée sur ses réseaux sociaux officiels, on voit des citations comme « I’m a balloon in love » et « I fall in love with you », extraites des paroles de son nouveau projet musical.





L’auteure-compositrice-interprète ayant débuté au sein du girls band Wonder Girls en 2007 est aujourd’hui considérée comme l’une des solistes féminines les plus appréciées dans le monde de la k-pop. Son retour est d’autant plus attendu que son dernier single « STRANGER » est sorti en octobre 2023, soit il y a huit mois.