Jeonghan x Wonwoo nous donnent rendez-vous le 17 juin

Voici une excellente nouvelle pour les Carat. Jeonghan et Wonwoo sont dans la dernière ligne droite pour sortir le 17 juin leur premier disque « THIS MAN ». Il s’agit d’une unité de Seventeen, boys band qui célèbre cette année le neuvième anniversaire de ses débuts. Le groupe vient de terminer sa tournée « SEVENTEEN TOUR ‘FOLLOW’ AGAIN TO JAPAN » réunissant près de 144 000 spectateurs en deux jours dans le pays voisin.





La bonne nouvelle ne s’arrête pas là. Le boys band va organiser le mois prochain « SEVENTEEN in CARAT LAND » les 23 et 24 juillet dans la capitale sud-coréenne. Il s’agit de la 8e édition de son fan meeting.





Pour rappel, le groupe sud-coréen a fait le 26 mai un don important au Comité sud-coréen de l'Unesco visant à promouvoir l'éducation et à laisser un impact durable sur les jeunes du monde entier.