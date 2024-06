H1-KEY fait son retour le 19 juin

ⓒ GLG

H1-KEY, qui a débuté le 5 mai 2022 avec quatre membres en sortant « ATHLETIC GIRL », va faire un comeback le 19 juin. Sachez que le girls band de la quatrième génération de la k-pop est parvenu à se faire une place dans l’industrie, et ce, malgré une rude concurrence parmi les nouveaux groupes d’idoles.





Le quartette féminin a même remporté le trophée d’une première place avec « SEOUL », titre phare de son deuxième mini-album sorti en août 2023. D’où l’attente grandissante pour son retour imminent après seulement quatre mois d’absence.





H1-KEY a récemment participé au Green Concert tenu le 25 mai dernier à Paju, dans la province de Gyeonggi. Le girls band a partagé la scène avec plusieurs solistes comme Kim Jae-jung et Jang Min-ho et d’autres groupes d’idoles dont Daybreak et Billie.