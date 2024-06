« Renforcer la solidarité Corée-Afrique par la transformation numérique », tel était le thème du 10e Forum mondial sur le leadership en matière de TIC, tenu le 5 juin dernier, à l’Hôtel Conrad à Séoul.





A cette occasion, des ministres africains ont discuté des stratégies de transformation numérique mondiale ainsi que des moyens de renforcer la coopération dans les secteurs des TIC avec leur homologue sud-coréen.





Oh Ha-young s’est rendue sur place et a tendu le micro à M. Jose Carlos Esteves, ministre des Transports, des Télécommunications et de l’Economie numérique de la Guinée-Bissao.