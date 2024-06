AKMU revient sur scène pour célébrer le dixième anniversaire de ses débuts entouré de ses fans. Intitulé « 10VE », ce rendez-vous est fixé pour les 15 et 16 juin au KSPO DOME à Séoul. Le duo mixte composé de Lee Chan-hyuk et de sa petite sœur Soo-hyun vient de sortir un nouveau projet musical baptisé « LOVE EPISODE ».





Pour rappel, ses deux précédents disques, intitulés « SUMMER EPISODE » et « NEXT EPISODE » sont sortis respectivement en 2017 et en 2021.Après son concert à Séoul, AKMU s’envolera pour le pays voisin afin de participer au plus grand festival de la musique « Summer Sonic 2024 » qui se tiendra en août.