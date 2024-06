Espée : la justice, l’art, Chateaubriand ou rien (2)

Hong Seung-pyo ou Espée est un avocat francophone qui partage sa vie entre la Corée du Sud et l’Europe. Dans la première partie de notre entretien, diffusé le 29 mai dernier, il nous a parlé de son enfance et adolescence dans l’Hexagone ainsi que son service militaire au pays du Matin clair.





Cette semaine, nous allons retourner au début de sa carrière et tenterons d’en apprendre davantage sur sa vie de professeur et de lawyter - lawyer + reporter - qu’il mène en parallèle. Ce n’est pas tout. Langue, culture et identité seront aussi au menu de nos discussions.





