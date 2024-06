La langue coréenne et son monde unique

Le coréen a son propre alphabet, ce qui fait de lui une langue très originale. Il s’agit du hangeul, composé de 14 consonnes et 10 voyelles. D’ailleurs, il est considéré comme l’un des plus simples et logiques au monde, et les Coréens en sont très fiers. Tous les ans, le 9 octobre, ils célèbrent donc le jour du Hangeul, le jour de l’alphabet coréen.





Même si ce système d’écriture n’est utilisé que par les habitants de la péninsule, force est de constater que les caractères chinois ont eu une grande influence sur celui-ci, qui est majoritairement sino-coréen. Cela veut dire que, comme le français avec le latin ou le grec, le coréen puise un grand nombre de ses racines dans la langue chinoise.





Mais, à la différence du chinois, le Hangeul est simple. Il est simple à apprendre, simple à écrire, simple à prononcer. Cela a notamment permis à l’Etat d’atteindre un taux d’alphabétisation proche de 100 % et a aussi contribué à ne plus dépendre des influences linguistiques étrangères. Le Hangeul est alors devenu un symbole identitaire d’appartenance nationale.





Puis, la vague culturelle sud-coréenne, la hallyu, a conduit une formidable expansion de la langue. En effet, les chansons de k-pop, le cinéma ou les séries sont tous produits principalement en langue coréenne et connaissent pourtant un succès mondial. La langue n’est plus un obstacle. Au contraire, elle suscite l’intérêt de plus en plus de personnes partout dans le monde ...