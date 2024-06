EVNNE revient avec « RIDE or DIE »

EVNNE va sortir le 17 juin son troisième mini-album « RIDE or DIE », soit seulement cinq mois après la sortie de son deuxième EP « Un :SEEN » composé de cinq morceaux dont le titre principal « UGLY ».





Après son retour, le septuor masculin lancé en septembre 2023 par Jellyfish Entertainment, va partir à la rencontre de ses fans internationaux dans le cadre de sa tournée « 2024 EVNNE SHOW[K]ASE TOUR 'RIDE WITH EVNNE' IN AMERICAS ». Cette dernière va être lancée le 7 août à Montréal puis se poursuivra dans plusieurs grandes villes aux USA, au Canada puis à Porto Rico.





Sachez que le nom du groupe signifie « Evening’s Newest Etoiles ». Et son premier mini-album « Target : ME » s’est écoulé à plus de 240 000 exemplaires seulement une semaine après sa sortie.