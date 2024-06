Le parc culturel des pierres va accueillir le festival de Jeju Eco Music qui se déroulera le 22 juin entre 15 h et 21 h. Il s’agit de sa troisième édition, organisée par l’office du tourisme de Jeju. Six artistes ou groupes vont monter sur scène comme Lee Mu-jin, BE’O et le groupe Soran. Chacun va performer pendant environ 40 minutes. Le festival sera diffusé en direct sur YouTube





Au-delà du concert collectif, plusieurs activités écologiques seront proposées aux visiteurs qui pourront en profiter gratuitement à condition d’être munis d’un ticket pour entrer dans le parc culturel des pierres.