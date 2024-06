Album écologiques : le ministère de l'Environnement va proposer un service de conseils

En raison de la popularité grandissante de la k-pop, plus de 100 millions d'albums physiques sont vendus chaque année, et ce, uniquement en Corée du Sud. Cela entraîne une consommation démentielle de plusieurs centaines de tonnes de plastique en à peine un an. Cependant, il existe peu de réglementations à propos du marketing incitant à la surconsommation. Face à cette situation, le ministère de l'Environnement a décidé d'intervenir. Il va proposer un service de conseils pour encourager la production d'albums écologiques.





Selon le ministère, ce service va débuter ce mois-ci. Il consistera à présenter des régulations sur les emballages aux membres de l'Association de l'industrie des labels de musique de Corée. Objectif : expliquer les critères des régulations, notamment le ratio d'espace d'emballage, et proposer des moyens de minimiser la quantité de plastique et d’emballages utilisés lors de la production.