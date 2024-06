ⓒ Highup Entertainment

STAYC va sortir le 1e juillet son premier album studio intitulé « Metamorphic », soit onze mois après la publication de son troisième EP « TEENFRESH ». Le girls band formé par High Up Entertainment a fait ses débuts en novembre 2020 avec six membres : Sumin, Sieun, Isa, Seeun, Yoon et J. Son nom est un acronyme pour « Star To A Young Culture ».





« TEENFRESH », la première tournée mondiale de STAYC s’est déroulée avec succès en Asie, en Amérique du Nord ainsi qu’en Europe. Après la sortie de ce premier opus officiel, le groupe féminin va organiser un fan meeting au mois d’août pour le plus grand bonheur de SWITH.