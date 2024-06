Seb et Sofyan au pays du Matin clair (1)

A l’approche des 30 ans, beaucoup de jeunes se posent des questions. Sur leur vie, sur le monde qui les entoure … Et les célèbres youtubeurs ne font pas exceptions. Sofyan et Seb, les fameux créateurs de contenus français, eux, ont donc décidé de partir en voyage. Et devinez quel pays ils ont choisi, ce printemps-été, comme destination. La Corée du Sud !









Après cinq jours à Séoul, Seb et Sofyan se sont rendus à la KBS. Après les avoir accueillis dans notre studio RS-13, l’interview a débuté et ils ont commencé par nous parler de leur émerveillement face au pays du Matin clair, face à sa culture et à son peuple qui a déjà conquis le cœur, non seulement des habitants d’autres nations de la région, mais aussi de pas mal d’Occidentaux.





ⓒ KBS WORLD Radio

Comme le temps nous est compté, l’entretien avec nos deux invités sera diffusé en deux volets, ce soir, et mercredi prochain, toujours dans « Invité du mercredi », dans le cadre de « Séoul au jour le jour » !