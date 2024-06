Peppertones vient de lancer sa tournée nationale intitulée « Party Plenty », à Séoul, à l’occasion du vingtième anniversaire de ses débuts. Après la capitale, le duo masculin se produira en concert le 6 juillet au Sohyang Theater à Busan puis le 13 juillet au Club Heavy à Daegu. L’ensemble de ses concerts va se dérouler à guichets fermés.





Pour rappel, Peppertones a été formé en 2003 par Shin Jae-pyung et Lee Jang-won qui ont tous les deux étudié l’informatique au KAIST, l’institut supérieur des sciences et technologies. Le duo a remporté le prix du band le plus influent aux Brand Customer Loyalty Awards tenus le 9 mai dernier à Séoul.