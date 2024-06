L’université Yonsei va accueillir des chanteurs ou chanteuses légendaires de la musique populaire sud-coréenne dans le cadre de son projet « 1 to 10 Legend Concert » qui débutera le 29 juin 2024. Pour son premier épisode, 015B, un groupe composé de Jeong Seok-won et de Jang Ho-il qui a débuté en 1990 avec son premier album éponyme, va monter sur scène.





En plus du duo masculin, deux grands vocalistes seront des invités spéciaux. Ce sont Kim Hyun-chul et Jo Kwan-woo qui mènent leur carrière musicale respectivement depuis 1989 et 1994. Le lendemain du concert de 015B, la vocaliste Noh Sa-yeon ayant débuté en 1978 va prendre le relai.