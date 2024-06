Les sports en Corée – 2e partie

Parmi les sports qui ont le vent en poupe et où les sud-coréens se distinguent, arrive en tête le tir à l’arc. Vient ensuite le patinage de vitesse sur courte piste où les patineurs remportent la majorité des médailles. La Corée du Sud est bien sûr également le pays du Taekwondo, art martial présent dans les pays du monde entier à travers ses 150 millions d’adeptes. Son siège mondial est à Kukkiwon, dans l’arrondissement de Gangnam à Séoul. Son ancêtre, le Taekkyeon et le Ssireum, la lutte, attirent aussi de plus en plus de fans. En athlétisme, à part le fait d’avoir accueilli les championnats du monde à Daegu en 2011, les sud-Coréens ont remporté dans l’histoire plusieurs médailles d’or au marathon.