NCT WISH à la conquête de la Corée du Sud et du Japon

NCT WISH va faire son retour à la fois en Corée du Sud et au Japon. C’est ce qu’a confirmé son label SM Entertainment. La dernière unité de NCT composé de six membres sélectionnés à l'issue de l'émission de télécrochet « NCT Universe : LASTART » a sorti le 1er juillet son dernier single, « Songbird », dont la version japonaise a déjà été dévoilée, le 26 juin.





Pour rappel, NCT WISH a débuté en mars avec deux Sud-Coréens, Sion et Jaehee, ainsi que quatre Japonais, Riku, Yushi, Ryo et Sakuya. L’âge moyen des membres était de 18,3 ans lors de leurs débuts. Son premier single « WISH » a permis au boys band de remporter le prix du meilleur espoir, seulement 50 jours après son lancement.





Et BoA, figure emblématique de la k-pop, assure à nouveau la production de ce projet. Son objectif : mettre en avant le style musical du cinquième sous-groupe de NCT qui se décline également en NCT U, NCT 127, NCT Dream et WayV.