FT Island sort un album studio pour la première fois en huit ans

FT Island, qui a lancé sa carrière musicale en juin 2007, va sortir le 10 juillet son septième opus officiel, soit près de dix mois après la publication de son neuvième EP « Sage ». Sachez que « Where’s the truth », son précédent album studio, était sorti en 2016.





Avant son retour, le trio va se produit en concert, aujourd’hui et demain au Bluesquare Mastercard Hall à Séoul sous le titre « PULSE ». Pour rappel, le boys band est actuellement composé de trois membres : le vocaliste phare Lee Hong-gi, le bassiste et le chanteur secondaire Lee Jae-jin, ainsi que le batteur Choi Min-hwan.





En parallèle de leurs activités collectives, les membres poursuivent activement leur carrière en solo. En ce moment, Hong-gi et Jae-jin montent sur scène comme acteur de comédie musicale pour « Your Lie in April » qui va se jouer jusqu’au 25 août au Seoul arts Center. De son côté, Choi Min-hwan fait des apparitions dans la célèbre émission de téléréalité « The Return of Superman ».