Voici un spectacle à ne pas manquer si vous aimez les premières chansons de k-pop. Le concert collectif baptisé « 1ST ROCK CAFE » va réunir de nombreux chanteurs légendaires particulièrement appréciés par les spectateurs nés dans les années 70 ou 80.





Sur le line-up, figurent de célèbres solistes comme Kim Won-jun, Kim Hyun-jung et Hyun Jin-young. Ils vont partager la scène avec des groupes emblématiques à commencer par Re.F, Space A, ZaZa, Noise et izi, etc. Baptisé « 1ST ROCK CAFE », le concert aura lieu le 27 juillet en plein air entre 14h et 21h à l’université Honam à Gwangju dans la province de Jeolla du Sud.