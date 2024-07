IVE va faire un encore de sa première tournée mondiale « IVE THE 1ST WORLD TOUR 'SHOW WHAT I HAVE' » lancée en octobre à Séoul afin de répondre à l’enthousiasme du public. Le concert du girls band se tiendra donc les 10 et 11 août au KSPO DOME, toujours à Séoul, qui est d’ailleurs considéré comme un haut-lieu de spectacle au pays du Matin clair.





Le spectacle du deuxième jour sera diffusé en ligne via la plateforme « Beyond LIVE » pour le plus grand bonheur des DIVE, la communauté de fans du groupe.