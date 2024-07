BoA, 24 ans déjà !

Pour célébrer ses 24 ans de carrière, BoA tiendra, cet automne, un concert solo. Intitulé « BoA Live Tour - BoA : One's Own », cet événement aura lieu les 12 et 13 octobre au Gymnase de handball du Parc olympique à Séoul. Le spectacle promet de belles représentations de ses tubes à succès.





La star a déjà mené des activités variées dans divers domaines, en tant qu'actrice, présentatrice, et juge dans des émissions de télé-crochet, ainsi que membre du groupe-projet « GOT the beat ». Cette année, elle a également prouvé ses compétences de productrice en travaillant pour la production de titres de NCT WISH. Cependant, elle n’a pas négligé sa carrière principale en tant que chanteuse : elle a sorti un morceau qu’elle a écrit et composé elle-même, intitulé « Emptiness ».





La réservation des billets pour ce concert se fera en ligne. Les membres de son fan club pourront bénéficier d’un privilège : une prévente qui leur est réservée aura lieu le 5 juillet, avant l’ouverture de la vente générale le 9 juillet.