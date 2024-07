Aujourd’hui un quart des foyers sud-coréens vivent avec un ou plusieurs animaux de compagnie : en grande majorité, ce sont des chiens et des chats. Cet engouement touche toutes les catégories d’âge, et face à ce phénomène de société, le gouvernement a décidé de soutenir cette industrie en apportant sa contribution et étendre davantage l’impact sur le marché intérieur tout comme extérieur.





Parallèlement, les capacités des établissements tels que les hôtels acceptent désormais les animaux de compagnie ainsi que beaucoup de cafés, lieux de loisirs très populaires en Corée du Sud.