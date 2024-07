Jimin de BTS fait son grand retour en solo avec « MUSE »

ⓒ Big Hit Music

JIMIN, membre du groupe phénomène BTS, a publié le 21 juin la liste des chansons de son deuxième album solo « Muse » sur les comptes officiels de réseaux sociaux du groupe.





L’opus est composé de sept morceaux, dont son titre phare « WHO », « Rebirth, Intro », « Interlude : Showtime », « Smeraldo Garden Marching Band », « Slow Dance », « Be Mine », et d’une chanson pour ses fans « Closer Than This ». Six des morceaux ont été écrits et composés par l’artiste lui-même.





Après son premier album individuel « FACE », qui décrit le chemin à parcourir pour se confronter à soi-même, « MUSE », sur le thème de l’amour, raconte le voyage de Jimin à la recherche de sa source d’inspiration.





L’idole a également collaboré avec les grands artistes ! Tommy Brown, producteur de plusieurs hits de stars comme Ariana Grande, Justin Bieber et The Weeknd, a participé à la réalisation de « MUSE ». De plus, le titre « Slow Dance » est une collaboration avec Sofia Carson, chanteuse et actrice américaine.