La musique, la famille et l'amour...

Le voyage, l'avenir et le rêve...

Rien qu’en prononçant ces mots...

Y a-t-il un nom, un sourire ou plutôt une voix... qui vous vient à l’esprit ?





ⓒ Sina

Cette semaine, nous vous proposons de faire la connaissance d’une musicienne qui vous fera goûter l’instant durant lequel on se sent aimé... Son nom est Sina et cette chanteuse sud-coréenne, francophone, a sorti fin mai un nouveau titre intitulé « Est-ce que tu te rappelles ». Rencontre !