Les animaux de compagnie en Corée du Sud (2)

Les animaux de compagnie, courants dans les foyers sud-coréens, représentent un coût significatif en alimentation et soins. Voyager avec eux entraîne des dépenses supplémentaires parfois équivalentes à celles de luxe. Des espaces touristiques et un plan gouvernemental d'investissement se sont adaptés pour accueillir les animaux, diversifiant ainsi le tourisme local. Cependant, les abandons restent fréquents en raison des coûts élevés des soins vétérinaires et des restrictions des propriétaires. Malgré une baisse depuis trois ans, les abandons restent nombreux, avec 40 % des animaux abandonnés finissant leur vie dans des centres d'accueil. Le gouvernement a instauré un soutien financier pour encourager l'adoption et aider aux dépenses liées aux animaux domestiques.