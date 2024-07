2024, l’âge d’or des groupes féminins

Voici le bilan de mi-année de l’industrie musicale sud-coréenne ! Il n’est pas exagéré de dire que 2024 est l’âge d’or des girls-bands. En effet, les trois principaux groupes féminins ont bien réussi à élargir leur spectre musical tout en consolidant leur identité unique.





Tout d’abord, Aespa a enflammé la scène avec la sortie de son premier album complet « Armageddon ». Effectivement, son single « Supernova » a pris la tête de plusieurs classements de musique et son clip vidéo a atteint des millions de vues sur YouTube. Avec son titre phare « Armageddon », du même nom que l’album donc, le groupe a également remporté douze trophées lors d’émissions musicales hebdomadaires.





Quant à Ive, le groupe a entamé sa première tournée mondiale pour rencontrer ses fans étrangers et renforcer sa présence internationale. En plus, les deux titres principaux de l’EP « IVE SWITCH », sorti en avril, « Accendio » et « Heya », ont connu un succès fulgurant.





Il est aussi indéniable que Newjeans, pourtant rookie dans le domaine, s’est imposé comme le girls-group numéro un. Après avoir séduit les fans locaux avec leur titre de hip-hop « How Sweet », les filles ont encore une fois réalisé un exploit remarquable en hissant leur premier single japonais « Supernatural » au sommet des classements musicaux de l’archipel.