NCT 127 de retour avec son sixième album complet « WALK »

Le boys-band NCT 127 a récemment annoncé la date de son comeback avec son sixième album complet « WALK ». Le groupe dévoilera le 15 juillet l’ensemble des onze titres de divers genres, y compris sa chanson phare « Walk ».





Comme NCT 127 est déjà reconnu comme pionnier qui a ouvert des horizons nouveaux sur la scène de K-Pop avec un genre inédit appelé « NEO », qui signifie « nouveau », cet album reflète son chemin parcouru et celui qui reste à parcourir.





Les garçons ont déjà bien consolidé leur identité irremplaçable en montrant des musiques uniques et des performances exceptionnelles avec des titres comme « Fact Check », « 2 Baddies », « Sticker », ou encore « Kick It ». Il ne reste donc plus qu'à attendre avec impatience un autre album rempli de leur propre couleur.