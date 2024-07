Lisa de Blackpink dévoile son nouveau titre « Rockstar »

Retour de la reine de la K-pop ! Le 28 juin, Lisa, membre thaïlandaise du groupe Blackpink, a sorti son nouveau single « Rockstar » sur les plateformes musicales du monde entier.





La chanteuse met en avant ses grandes capacités de rap et son chant pop énergique avec le titre dont la réalisation a été effectuée en collaboration avec Ryan Tedder et Sam Homaee, membres et producteurs du groupe de pop rock américain OneRepublic.





De plus, le clip vidéo fait honneur à son charisme. Tourné à Bangkok en Thaïlande, la star y a rendu hommage à la culture et à la vie quotidienne de son pays natal en dansant sur une splendide chorégraphie.





Et voici la preuve de son immense popularité : le mois dernier, en seulement deux heures après sa création, son compte TikTok a dépassé un million d’abonnés, établissant un nouveau record Guinness.