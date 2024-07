TXT : rendez-vous au COEX pour un concert en réalité virtuel

Tomorrow X Together va transporter ses fans dans le monde virtuel ! Le boys-band, plus connu à l’international sous l’abréviation TXT, a annoncé son prochain concert en parallèle de sa tournée mondiale. Il s’agit d’un show en réalité virtuelle baptisé « HYPERFOCUS : TOMORROW X TOGETHER VR CONCERT ».





Il s’agit du premier concert virtuel du groupe, qui donnera une expérience vivante et immersive où la scène semblera à portée de main. La représentation devrait créer des souvenirs inoubliables avec les performances dynamiques et une setlist puissante, comprenant plusieurs des gros succès du groupe tels que « Sugar Rush Ride » et « Deja Vu ».





À noter que la billetterie va ouvrir le 17 juillet et le spectacle sera présenté en avant-première au Megabox COEX à Gangnam à Séoul, le 31 juillet. Le groupe débutera ensuite sa tournée virtuelle à Los Angeles en Californie le 8 août avant de se poursuivre dans cinq villes américaines.