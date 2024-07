IVE : « Show What I Have »

Selon Starship Entertainment, le girls-band IVE fera un encore de sa première tournée mondiale sous le titre « Show What I Have » au KSPO DÔME les 10 et 11 août. Ces spectacles seront également diffusés en direct sur la plateforme de streaming de concerts Beyond LIVE.





Pendant cette tournée, les filles n’ont cessé de propulser leur influence au-delà des frontières du pays du Matin clair avec leurs représentations au Japon, en Asie et aux États-Unis qui se sont déroulées à guichet fermé. Les membres sont actuellement en tournée européenne et sud-américaine pour rencontrer leurs fans du monde entier.





Pour rappel, le groupe, lancé en 2021, était immédiatement devenu un phénomène en s’emparant d’un titre de vendeur de millions avec son premier album complet « I’ve IVE » et son premier EP « I’ve Mine ».