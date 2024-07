Culture de la lecture et tendances du marché

Les Coréens lisent de moins en moins, même si chez les scolaires, la lecture fait partie intégrante des études. Les jeunes passent naturellement leur temps libre sur leur smartphone, symbole de divertissement, de facilité et de rapidité d’accès, qualités essentielles de la vie moderne. Et ce phénomène a entraîné une baisse de l’alphabétisation avec un niveau de lecture qui s’affaiblit à cause d’une pauvre connaissance des caractères chinois qui sont à la base de 70 % du vocabulaire coréen.

Durant la pandémie de COVID-19, lire était toutefois une réponse à un confinement forcé, ce qui a engendré une hausse des ventes de livres scolaires et de livres pour enfants. Les abonnements ont retrouvé un second souffle et des services proposés par les librairies en ligne ont fait croître la demande de livres électroniques, tendance qui perdure.