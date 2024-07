Hyolyn : la reine de l’été va faire un comeback en août

ⓒ Bridge Entertainment

Hyolyn, l’une des chanteuses légendaires du pays du Matin clair, s’apprête à faire son grand retour. Son agence Bridge a récemment dévoilé le calendrier de ses activités et les photos promotionnelles de son comeback sur ses réseaux sociaux. Se faisant, elle a annoncé la sortie de single numérique « Wait », qui sera dévoilé le 12 août.





« Wait », c’est une chanson qui reflète le désir de se libérer des contraintes qui nous entoure pour prendre notre envol. A noter que l’artiste s’est envolée pour Los Angeles afin de collaborer avec de célèbres producteurs internationaux.





Rappelons que la star a été la leader et la vocaliste du célèbre girls-band SISTAR. Après avoir lancé sa carrière solo, l’icône n’a cessé de confirmer sa popularité incontestable. Cette année, elle a terminé avec succès ses représentations à Taiwan et à Hongkong dans le cadre de sa tournée mondiale « 2024 HYOLYN SHOW WORLD TOUR CONCERT ». De plus, la chanteuse, déjà reconnue comme une artiste solo au-delà des frontières de la péninsule, va monter sur la scène de la « KCON LA 2024 » prévu le 27 juillet prochain.