Kim Yoon Ji est maman !

Kim Yoon Ji est devenue maman. En accueillant son nouveau rôle, elle ouvre donc un nouveau chapitre de sa vie !





Le 7 juillet, la chanteuse et actrice a annoncé sur son compte Instagram qu’elle avait donné naissance à une petite fille. « Bonjour petit miracle ! Bienvenue dans le monde, mon petit bébé, Ella. Merci d'être venue voir papa et maman », a-t-elle écrit.





Pour rappel, l’artiste ayant débuté en 2009 sous le nom de scène NS YoonG s’était faite connaître avec ses titres comme « Why I Became a Witch » et « If You Love Me ». Après ses succès fulgurants, elle s’est lancée dans le cinéma et le petit écran en 2017. L’actrice n’a, depuis lors, pas cessé de relever des défis, pour finalement faire ses débuts à Hollywood avec le film Netflix « En plein vol » sorti cette année. A peine quelques jours après sa sortie, le film s’est hissé en tête dans quatre-vingt-deux pays et a occupé le top 10 dans quatre-vingt-treize pays du classement des contenus les plus consommés sur Netflix.