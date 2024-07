Les ouvrages francophones sur la Corée

Il existe de nombreux ouvrages qui permettent de mieux comprendre la Corée. Pour connaître son histoire, plusieurs ouvrages se distinguent. Histoire de la Corée, réédition parue en 2000, dresse un portrait clair et synthétique des 5 000 ans d’histoire du pays du Matin clair. Si l’on s’intéresse aux invasions japonaises de la fin du XVIe siècle, Le cycle d’Imjin avec les 2 premiers volets qui sont sortis, Notre pays et Notre peuple. Plus récemment dans l’histoire, Le Palais de la Colline aux Nuages qui parle de la dernière impératrice de Corée et Les orchidées rouges de Shanghai qui retrace le destin tragique d’une femme de réconfort sous l’occupation japonaise.

Sur le thème de l’adoption, les bandes dessinées Babybox et Couleur de peau : miel où l’auteur traite des difficultés d’intégration et des questions que se posent les adoptés sur leur origine.

Concernant la Corée du Nord, trois ouvrages de styles différents mais qui se complètent : Pyongyang, La Corée du Nord en 100 questions et Faire du Terrain en Corée du Nord, tous écrits par des auteurs qui ont séjourné sur place et qui donnent, sous divers angles, un regard sur l’un des pays les plus fermés au monde.