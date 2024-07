Adieu, Kim Min-ki

Kim Min-ki est décédé, le 21 juillet, à l'âge de 73 ans, d'un cancer de l'estomac. Le compositeur/interprète avait dirigé « Hakchon », l’établissement emblématique de Daehagno, quartier des théâtres dans le nord de Séoul, pendant plus de 30 ans.





Kim est né en 1951 dans le Jeolla du Nord. Pendant qu'il était au collège et au lycée, il était un élève passionné de peinture. Mais après être entré au département de peinture de l'Université nationale de Séoul, il a laissé tomber le pinceau pour se tourner vers une carrière de chanteur.





Après avoir terminé son premier semestre, le jeune homme a commencé à se produire en duo de musique folk « Dobidu » avec son camarade de lycée Kim Young-se. En 1971, il a publié la chanson « Rosée matinale » qu’il avait écrite et composée lui-même.





La même année, Kim l’a arrangée pour qu'elle soit interprétée par la chanteuse Yang Hee-eun, et cette version est devenue plus célèbre auprès du grand public. Cette chanson s'est ensuite répandue chez les étudiants. Et lors du soulèvement démocratique de 1987, les foules rassemblées sur les places publiques la chantaient pour raviver l'esprit de résistance. En effet, la carrière de Kim a été marquée par une lutte constante contre la répression, notamment sous la dictature militaire.





C’est en 1991 que l’artiste a ouvert un petit théâtre, nommé « Hakchon » dans le quartier de Daehangno à Séoul. Depuis lors, il a mis en scène des spectacles et a fait naître plusieurs stars, telles que Kim Kwang-seok, Yoon Do-hyun et Nah Yoon-sun.