Billboard : « Right Place, Wrong Person » de RM salué comme « meilleur album de K-pop »

RM cumule les succès ! Son deuxième album solo, « Right Place, Wrong Person » sorti en mai dernier, a été sélectionné par le célèbre magazine américain Billboard comme « meilleur album de K-pop de 2024 ».





« RM explore à nouveau son identité et ses émotions à travers l’album le plus ambitieux en 2024. Il s'agit de ses expériences musicales et d’un partage sincère de ses pensées », a déclaré le magazine.





« Right Place, Wrong Person » raconte les moments durant lesquels l’artiste ne s’est pas senti à sa place, comme un étranger. Un sentiment que tout le monde peut comprendre. Son nouvel opus s’est d’ailleurs propulsé à la cinquième place du classement Billboard 200 en devenant le premier artiste solo de k-pop à placer deux albums d’affilée dans le Top 5.





Par ailleurs, ce projet phénoménal a été largement salué par la critique internationale. En effet, l’NME, magazine musical britannique, l’a qualifié de « chef-d’œuvre artistique à la fois magnifique et captivant ». L’idole, qui a défié le genre « alternatif » avec cet opus, a donc réussi à élargir son spectre musical en collaborant avec des artistes de différentes couleurs.