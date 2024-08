THE BOYZ, Stray Kids, ATEEZ … Les boys band partent en tournée

Notez sur vos agendas ces nouvelles dates ! De célèbres boys-bands sud-coréens accélèrent leur emploi du temps pour rencontrer leurs fans internationaux cet été.





Tout d’abord, THE BOYZ a donné le coup d’envoi à sa tournée mondiale sous le titre « THE BOYZ WORLD TOUR : ZENERATION Ⅱ » au KSPO Dôme à Séoul les 12, 13, et 14 juillet. Le groupe va ensuite se produire dans quinze villes aux États-Unis, en Europe et en Asie pour le plus grand bonheur de ses admirateurs partout dans le monde.





Quant à Stray Kids, le boys-band organisera également sa tournée mondiale baptisée « dominATE » qui se déroulera en Asie, en Europe, en Amérique du Nord et plus encore. La tournée débutera par des concerts au KSPO Dôme à Séoul les 24, 25, 31 août et 1er septembre.





Par ailleurs, la tournée américaine d’ATEEZ est déjà lancée ! Le 14 juillet, le boys-band a ouvert le chapitre nord-américain de son voyage intitulé « TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER » au Tacoma Dôme dans la ville du même nom. Les garçons poursuivront ensuite leurs spectacles dans dix villes à travers l’Amérique du Nord.