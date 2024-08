Premier concert en solo de Taeyang en sept ans

Taeyang, membre du boys-band légendaire Big Bang, s’apprête à revenir sur scène. Le 15 juillet, son agence The Black Label a dévoilé l’affiche de son concert en solo baptisé « TAEYANG 2024 TOUR [THE LIGHT YEAR] IN SEOUL ».





Cette nouvelle était d’autant plus attendue par ses fans qu’il s’agit de son premier spectacle en solo depuis sept ans. Le musicien qui s’est déjà bien imposé comme le numéro un de la K-pop avec sa voix exceptionnelle et ses performances incomparables devrait encore une fois étonner son public. De plus, il prévoit une tournée asiatique pour ne pas décevoir les attentes de ses fans internationaux.





Le concert en solo de Taeyang aura lieu les 31 août et 1er septembre, à l’Olympic Hall dans la capitale sud-coréenne.