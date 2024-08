Les membres de NewJeans deviennent ambassadrices d'honneur du tourisme coréen

ⓒ ADOR

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a nommé les membres de NewJeans « ambassadrices d'honneur du tourisme coréen ». Il a ensuite dévoilé des vidéos promotionnelles auxquelles le girls band a participé.





Leur nombre de vues sur YouTube a dépassé les 45 millions seulement en seize jours. Ce chiffre inclut les vues des deux bandes annonces de trente secondes, et des deux clip publicitaires, l'un sur la gastronomie et l'autre sur les expériences.





Ces vidéos ciblent spécifiquement la jeune génération internationale. Compte tenu de la tendance touristique actuelle, elles ont été produites selon le concept d’un « voyage authentique avec des lieux et des expériences révélés par les sud-Coréens, et non par internet lors de recherches en ligne ».





Dans ces publicités, les membres du groupe visitent un marché traditionnel, où elles montrent comment manger des gimbaps, rouleaux de riz enrobés de feuilles d’algue, trempés dans la sauce de tteokbokkis, des pâtes de riz à la sauce épicée. Elles recommandent également de déguster le barbecue coréen avec du kimchi bien fermenté.